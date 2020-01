Crosia (Cs), Sindaco ritira deleghe ad assessore Forciniti

Il Sindaco Antonio Russo revoca le deleghe alla "Manutenzione Ordinaria, Verde Pubblico, Decoro e Arredo Urbano, Tutela delle Acque e Servizio idrico Integrato" all'Assessore Serafino Forciniti. Lo stesso, infatti, dallo scorso 2 dicembre 2019, aveva comunicato di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 agosto 2020, presso un Ente pubblico nella Regione Lombardia.

Il provvedimento, come si legge nel Decreto del Sindaco dello scorso 29 gennaio, si è reso necessario a causa dell'impossibilità da parte dello stesso ex Assessore, di essere presente in maniera costante presso l'Ente e di espletare il proprio incarico, con conseguente rallentamento dell'azione politico-amministrativa.

Il presente atto, con effetto immediato, già pubblicato all'albo Pretorio on-line del comune di Crosia, nel rispetto delle vigenti norme, sarà comunicato al Consiglio Comunale nella sua prossima seduta.