Cosenza, collocata Pietra di Inciampo per la Giornata della Memoria all’IIS “Lucrezia della Valle”

"Nessuno osi negare lo sterminio degli Ebrei, nessuno dimentichi la Shoah": commossa e partecipe la Dirigente dell'IIS Lucrezia della Valle Loredana Giannicola nell'inaugurare l'importante iniziativa che il Miur, in collaborazione con la Fondazione MITE (Minori Informazione Tutela Educazione), l'agenzia di stampa Dire – Diregiovani e l'IIS Lucrezia della Valle di Cosenza hanno promosso per commemorare le vittime dello sterminio perpetrato durante la II Guerra Mondiale ed in occasione della Giornata della Memoria, quando in tutta Italia si ricordano le vittime dell'Olocausto, del nazismo e del fascismo. In una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1º novembre 2005 viene scelta questa data perché il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa arrivarono nei pressi di Auschwitz scoprendo l'orrore dell'enorme campo di concentramento e sterminio utilizzato dai nazisti. Il generale Viktor Kurockin con i suoi soldati entrarono e trovarono circa 7.000 prigionieri sopravvissuti, tra cui una cinquantina di bambini che non avevano otto anni. In quel campo avevano trovato la morte 960.000 ebrei, 74.000 polacchi, 21.000 rom, 15.000 prigionieri di guerra sovietici e 10.000 persone di altre nazionalità (dati dell'US Holocaust Memorial Museum).

Quest'anno lo storico Istituto di Piazza Amendola è stato scelto per istallare la Targa in ottone o Pietra di inciampo, che prende spunto dall'opera di Gunter Demming (1992) per celebrare la Giornata della Memoria. In particolare la collocazione della Targa, posta al di sotto del Bassorilievo che raffigura la Guernica di Picasso nell'Atrio del Plesso Artistico dell'Istituto è stata fatta con una cerimonia questa mattina, venerdì 31 gennaio alle 11.

"Bisogna diffondere la memoria e la cultura dell'amore" ha detto Loredana Giannicola ai tanti studenti presenti. Una cerimonia commovente che ha visto anche la presenza di Alessandra Carelli della Rete Universitaria per il Giorno della Memoria che ha curato ed allestito la mostra fotografica "Vedere l'altro vedere la Shoah" realizzata con Maria Rosaria Cozza e i ragazzi delle classi quarte e quinte del plesso artistico dell'Istituto. "Vi affido la Memoria di quanto accaduto" ha detto Alessandra Carelli, "perché questo non accada mai più". La cerimonia ha visto l'esecuzione di musiche ebraiche da parte del Coro e dell'Orchestra dell'Indirizzo Musicale dell'Istituto diretti dai Maestri Saverio Tinto e Francesco Mazzei. Un'occasione dall'alto valore educativo e formativo che ogni anno coinvolge vari Istituti scolastici di tutta Italia e che quest'anno veder coinvolto proprio lo storico Istituto cosentino per stimolare negli studenti una riflessione su tali tematiche e contribuire a preservarne la memoria.