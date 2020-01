Belcastro: "Interventi urgenti per sanità di San Giovanni in Fiore"

"La situazione del nostro ospedale e della medicina del territorio nella nostra città hanno bisogno di interventi urgenti al fine di assicurare ai sangiovannesi i livelli essenziali di assistenza". È quanto ha dichiarato il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro il quale ha aggiunto: "Il nuovo commissario dell'Asp di Cosenza metta mano immediatamente ai problemi che affliggono la sanità nella nostra città. Non possiamo più aspettare. Tantissimi sono medici e paramedici che sono andati in pensione e altri sono prossimi a farlo. Se non si dovessero assumere provvedimenti immediati - ha proseguito il sindaco - la situazione rischia di esplodere in maniera drammatica. Abbiamo chiesto alla commissaria dell'Asp di Cosenza, Daniela Saitta, un incontro urgente al fine di affrontare e portare a soluzione i tantissimi problemi che affliggono la nostra sanità. La commissaria ha tutti i poteri per dare le risposte che tutti noi ci aspettiamo. Non possiamo più perdere altro tempo prezioso. La commissaria, anche alla luce di un ordine del giorno approvato alla Camera a proposito degli ospedali di area disagiata, assuma tutti i provvedimenti necessari per ridare dignità alla nostra sanità".



Il sindaco infine ha rivolto un accorato appello alla Saitta affinché affronti subito il fenomeno del randagismo, che a San Giovanni in Fiore ha raggiunto livelli insopportabili.