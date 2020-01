Cittadinanza a Liliana Segre, è il momento di Corigliano-Rossano

Sono migliaia i comuni che hanno deciso di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute all'infamia di Auschwitz che con grande energia continua quotidianamente a portare il proprio esempio e la propria testimonianza in giro per l'Italia e per l'Europa. Nei giorni scorsi la Segre ha tenuto un discorso commovente e pregnante di significato nell'illustre consesso del Parlamento Europeo, ripreso dai giornali di tutto il mondo che ha contribuito non poco a rafforzare l'argine che divide il mondo civile dal revisionismo becero che si nutre di ignoranza e poca memoria.

Apprendiamo con piacere che il comune di Cassano all'Ionio ha concesso la cittadinanza onoraria alla Segre, e lo stesso farà il comune di Paola. A questi enti va il nostro plauso per aver raccolto idealmente il testimone di una lotta che non bisogna abbandonare in nome di nessun calcolo politico o di opportunità.

Come promotori della cittadinanza alla Segre per il comune di Corigliano-Rossano abbiamo chiesto a fine novembre un incontro con l'amministrazione per consegnare le firme raccolte a sostegno della petizione. Crediamo che la terza città della Calabria non possa tenersi fuori da questo contesto che vede anche i comuni calabresi impegnarsi in questa battaglia di civiltà.