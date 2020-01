Paola (Cs), rapina sala slot: arrestato 50enne

Gli agenti del commissariato di Paola, in provincia di Cosenza, hanno proceduto ieri all'arresto di un 50enne a seguito di accurate attività d'indagine. La misura cautelare è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Paola su richiesta della Procura della Repubblica coordinata dal procuratore Pierpaolo Bruni. M. F. è accusato di rapina aggravata ai danni di un dipendente di una sala slot della città di Paola. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo, con il volto travisato da un passamontagna, nell'aprile del 2019 avrebbe minacciato con una pistola il lavoratore costringendolo ad aprire la cassaforte della sala slot. Dopo averlo strattonato e fatto cadere a terra, si sarebbe impossessato di 12.150 euro per poi darsi alla fuga. Approfondendo le indagini, il personale della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, ha individuato M.F. quale presunto autore della rapina. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto in carcere in attesa di giudizio.

Dettagli Creato Giovedì, 30 Gennaio 2020 11:29