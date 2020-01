Castrovillari verso il secondo memorial "Vittorio Minasi"

Per non dimenticare una capacità che si è sempre spesa per lo sport automobilistico- affinché s'imponesse con maggiori successi- e per la realizzazione di iniziative collegate che coniugassero la conoscenza dei luoghi del Pollino con l'incontro di pilori e l'ammirazione per autovetture che fanno sempre entusiasmare e sognare.

Stiamo parlando del compianto Vittorio Minasi per il qualel'Asa di Castrovillari guidata dal figlio Massimo, organizza la premiazione del 2° Memorial, dedicato a Lui, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Castrovillari, in programma il giorno 2 Febbraio, a partire dalle ore 16, nel Castello Aragonese.

I Trofei andranno a quei piloti che hanno partecipato alle gare dell'Asa Castrovillari 2019 secondo le classifiche previste dal regolamento del Memorial; non mancheranno premi per specialità Slalom, Regolarità e Trofeo Dame, nonché riconoscimenti a piloti Calabresi vincitori di Campionati Italiani, Presidenti di Scuderie e Comitati Organizzatori Aci Sport oltre che a Ufficiali di Gara Aci Sport.

"Il momento- ha dichiarato il Sindaco nonché Assessore allo Sport, Domenico Lo Polito, che porterà il saluto nell'evento- sarà un'occasione non solo per ricordare l'uomo e lo sportivo, ma, soprattutto, colui che ha creduto all'automobilismo sportivo come valore aggiunto per la crescita e promozione del Territorio."

"L'appuntamento- aggiunge il giovane presidente dell'Asa castrovillarese-, che sarà caratterizzato da tante gradite presenze, richiama anche l'importante collaborazione della Scuderia Spac e della Aug di Castrovillari che dal 2018 comparteciparono all'avvio di questo Campionato intitolato al fondatore ed ideatore del Comitato Organizzatore."

Gli ospiti del mondo sportivo Automobilistico calabrese impreziosiranno l'evento, ancora una volta Cuore per gli appassionati.

La manifestazione prevede l'introduzione di Vincenzo Malomo, un contributo del primo cittadino e della fiduciaria zonale del CONI, Anna De Gaio, oltre gli interventi dei presidenti del Comitato Aci Calabria, di Cosenza e di Aci Sport, rispettivamente Rocco Farfaglia, Ernesto Ferraro e il barone Gaetano De Paula.

Per l'occasione dinanzi al Castello Aragonese saranno posizionate vetture da Gara e d'Epoca che hanno fatto la storia dell'Automobilismo e, grazie alla collaborazione di Sportefoto By Antonello Bruno, verranno proiettati filmati, foto e documenti riguardanti il Memorial.

Insomma una grande festa per affermare cosa ha sempre suscitato lo Sport a Castrovillari tra uomini e donne, grazie a sensibilità e dedizioni che hanno reso rendono grande questa storia che sposa e appartiene al desiderio di mettersi in gioco per uno sviluppo diffuso ed inclusivo.