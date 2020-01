Regionali, Mundo: “Ad un passo dall’elezione, ringrazio chi mi ha sostenuto”

"È difficile, soprattutto quando dal traguardo ti dividono solo 78 voti (tenendo conto degli errori di computo, già in fase di correzione, riportati sul sito ufficiale) accettare un risultato che non ci permetterà di essere la voce di un territorio che ha tanta voglia di gridare il proprio disagio e di denunciare i tanti problemi che vive. Tuttavia, è giusto ringraziare le oltre 4.600 persone che hanno voluto accordarmi la propria preferenza per le elezioni regionali: tantissimi voti, finalizzati a dare vita ad un progetto condiviso per una Calabria migliore. A tutti loro voglio dire che si è compiuta solo la prima parte di un percorso che deve continuare, al di là della mia presenza tra gli scranni del Consiglio Regionale della Calabria, perché il nostro obiettivo non era conquistare una poltrona ma contribuire a migliorare la nostra regione, tutti insieme. Non dobbiamo disperdere la nostra forza e la nostra energia! Chi vuole fare politica, quella buona e sana, non si ferma di fronte ad una elezione. La Calabria ha bisogno di tutti noi, di tutto voi. In questa esperienza quasi 5000 persone con il proprio voto hanno delineato una strada che continueremo a percorrere insieme, mettendo a disposizione di tutte le forze sociali, che credono e perseguono una politica sana e pulita nella Regione Calabria, le nostre idee e la nostra partecipazione, per lavorare assieme con le istituzioni e portare il nostro forte contributo. Consapevoli che solo la partecipazione può consentirci di migliorare la nostra terra non dobbiamo avere nessun rammarico per come sono andate queste elezioni.

"Certo, dispiace per le scelte di alcuni colleghi sindaci e amministratori, che non solo non ci hanno creduto, ma che hanno anteposto personalismi e gelosie all'interesse generale del comprensorio, mostrando limiti culturali oltre che politici. Si poteva fare di meglio e di più! In ogni caso, anticipo la volontà di dare vita ad un momento di incontro nella città Trebisacce, nel quale ritrovarci tutti invitando anche tutte le forze politiche e culturali che vorranno partecipare al di là degli schieramenti politici per proporre con un entusiasmo sempre più grande la nostra voglia di partecipare alla costruzione di una Calabria migliore. Intanto auguro buon lavoro a tutti i consiglieri eletti e al Presidente Santelli, sicuro che cercheranno di lavorare nell'interesse della Calabria. Grazie, ancora una volta, a tutti coloro che ci hanno creduto". E' quanto dichiara il sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, candidato alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale con "Io resto in Calabria".