Il sindaco: “Apre nel nostro centro storico di Mendicino la nuova farmacia”

"Un altro traguardo storico è stato raggiunto dalla mia amministrazione". Sono queste le parole del Sindaco Antonio Palermo a margine dell'inaugurazione in Piazza Municipio, nel cuore del centro storico di Mendicino, della nuova farmacia che in questa zona così importante della Città mancava da 20 lunghi anni. Un presidio sanitario fondamentale che darà risposta ai tanti anziani che vivono nel borgo e che da molto tempo erano ormai costretti a spostarsi quotidianamente per poter acquistare i propri farmaci altrove. Dunque un problema molto sentito dalla popolazione mendicinese a cui si è trovata una giusta soluzione. In questi anni di amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Palermo questa, è bene ricordare, è la seconda farmacia che apre sul territorio grazie all'impegno concreto per la Città delle Serre. Insieme al Sindaco erano presenti tutte le autorità cittadine e l'intera amministrazione comunale per il taglio del nastro e il benvenuto ai dottori Cesario, Del Console e Virno, titolari della nuova sede farmaceutica, che il primo cittadino ha inteso ringraziare pubblicamente per aver accettato la sfida di investire nel proprio centro storico.

"Questo risultato, insieme ai tanti altri centrati in questi anni, resterà per sempre nella mente di tutti i cittadini di Mendicino quando in futuro penseranno al tempo in cui ho avuto l'onore di guidare da Sindaco questa Città. Oggi, finalmente, a distanza di soli 5 anni dal mio insediamento, tutte le saracinesche che nel centro storico erano abbassate sono state finalmente rialzate e ospitano tante nuove attività commerciali che hanno creato occasioni di lavoro e servizi nuovi per i cittadini. Ciò è per me motivo di straordinario orgoglio perché l'unico cambiamento vero per me è quello dei fatti concreti e visibili a tutti" ha concluso Antonio Palermo.

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Gennaio 2020 16:20