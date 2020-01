Cassano (Cs), atto indirizzo della Giunta per corretto utilizzo impianti di depurazione

Considerato che è obiettivo di primaria importanza per l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso, garantire il perfetto funzionamento di tutti gli impianti di depurazione a servizio del territorio comunale e delle stazioni di sollevamento presenti sul territorio comunale, al fine di assicurare la massima tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, la giunta municipale ha deliberato un atto di indirizzo per la corretta ed oculata gestione degli impianti di depurazione. A tale riguardo, il Responsabile dell'Area Tecnica, ingegnere Luigi Serra Cassano, al quale l'atto è stato destinato, dovrà predisporre tutte le iniziative per una corretta ed oculata gestione di tutti gli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento presenti sul territorio comunale, nel rispetto rigoroso della legislazione in materia. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

