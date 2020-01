Corigliano Rossano: oggi disagi idrici in zona Zolfara e contrade

L'inizio dei lavori di realizzazione della variante all'acquedotto Macrocioli in località Zolfara, fissati per domani mercoledì 29, è stato posticipato alle ore 16. Gli interventi si protrarranno per tutta la notte. Mancherà l'acqua nelle contrade S. Caterina, Lacuna, Toscano, Nubrica, Fossa, Zolfara, Amica e Sant'Angelo fino alla rotonda.

È quanto ha comunicato oggi (martedì 28) la Sorical agli uffici comunali che informano che a beneficio di quanti dovessero averne bisogno sarà attivo il servizio autobotte, da prenotare chiamando al numero della Protezione Civile (0983.516141 – 0983.516139).

Nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi fino alla mattina di giovedì 30 – sottolineano - il servizio autobotte darà precedenza alle strutture pubbliche quali ospedale e scuole.

Si invitano comunque i cittadini a provvedere all'approvvigionamento dell'acqua per sopperire alla temporanea sospensione idrica.