Cosenza, Mario Occhiuto: “Auguri di buon lavoro alla neo governatrice Jole Santelli e ai consiglieri comunali eletti in Consiglio regionale”

Intervenendo questa mattina durante la seduta del Consiglio comunale, il Sindaco Mario Occhiuto ha formulato gli auguri di buon lavoro alla neo Presidente della Regione Calabria, On.Jole Santelli, e ai consiglieri comunali eletti in Consiglio regionale. "L'aspetto rilevante per la città di Cosenza – ha sottolineato Occhiuto – è quello di avere espresso il Presidente della Giunta regionale. Abbiamo perso un Vicesindaco e abbiamo guadagnato un Presidente di Regione. Sono sicuro che questa importante elezione potrà incidere fortemente anche per avviare a soluzione molte delle questioni che angustiano il nostro territorio. Ho avuto modo di affrontare con la Presidente Santelli alcune questioni importanti, molte delle quali sono ancora sul campo (si pensi al tema della realizzazione del nuovo Ospedale, ai cantieri della metro e del Parco del Benessere, all'emergenza rifiuti) e tra queste anche quella del rilancio culturale. Oggi, con l'elezione di Jole Santelli a Presidente della Regione Calabria, siamo più forti rispetto al passato".

Il Sindaco Occhiuto ha poi formulato gli auguri di buon lavoro anche ai consiglieri comunali eletti in Consiglio regionale, a cominciare da Pierluigi Caputo, Presidente del consiglio comunale, che questa mattina ha presieduto, come di consueto, la seduta dell'assise cittadina. "Il nostro Presidente del Consiglio – ha sottolineato Occhiuto – è stato uno dei più votati, anche nella città di Cosenza. Con l'esperienza maturata dagli scranni di Palazzo dei Bruzi – ha aggiunto Occhiuto - Pierluigi farà bene anche in Regione. Anche da lui, oltre che dal Presidente della Regione Santelli, ci attendiamo un rapporto fortemente collaborativo che possa contribuire a risolvere le problematiche e le emergenze che affliggono la città di Cosenza". Il Sindaco si è inoltre congratulato anche con il neo consigliere regionale Luca Morrone "per questo nuovo corso di cui sarà protagonista" e con il rieletto Carlo Guccione, ringraziandolo, inoltre "per aver rilanciato in Consiglio comunale il tema importante della realizzazione del nuovo Ospedale a Cosenza".

Il Sindaco ha salutato e ringraziato anche gli assessori della sua giunta che, pur senza risultare eletti, hanno dato un importante contributo alla tornata elettorale di domenica 26 gennaio: da Rosaria Succurro (che è la candidata donna più votata della Circoscrizione Nord), a Loredana Pastore, a Michelangelo Spataro. Nel caso di Rosaria Succurro, Occhiuto ha sottolineato che "il risultato conseguito testimonia il suo impegno e il suo lavoro che hanno fatto sì che in città si ottenesse un risultato che può essere considerato strepitoso". Un saluto e un ringraziamento particolari il primo cittadino ha rivolto, infine, anche al consigliere comunale di Forza Italia Carmelo Salerno che ha fatto registrare un'ottima performance personale.