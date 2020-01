Rende (Cs), gli auguri del Sindaco Manna al nuovo Presidente Jole Santelli

"La Calabria ha democraticamente deciso a chi affidare il proprio futuro: per la prima volta sarà una donna a governare la nostra regione.

Auguri a Jole Santelli: che il nuovo incarico sia a garanzia della rappresentanza di tutti gli elettori.

Auspichiamo che da oggi si cominci a lavorare per il bene della nostra terra, dei suoi figli, di chi ha deciso di investire a queste latitudini". E' quanto sostiene Marcello Manna, sindaco di Rende in una nota.

"È necessario un dialogo costante e proficuo, oltre che una convergenza di vedute sui temi di più stringente urgenza.

Oggi scriviamo u nuovo capitolo della storia della Calabria: a guidarla ci sarà una donna competente e capace, simbolo di tenacia e impegno. Il suo credere fortemente nelle istituzioni, la sua esperienza parlamentare insieme all'essere legata alla sua terra, di sicuro farà sì che la questione meridionale ritorni ad essere tema centrale della politica nazionale ed europea.

È tempo di ripartire dalla sostenibilità delle idee, dalle eccellenze, guardando finalmente verso un futuro più roseo".