Rende: l’assessore Castiglione a pranzo dai bimbi della scuola dell’infanzia di via Bari con la nuova Commissione mensa

Pranzo con i bambini della scuola dell'infanzia di Via Bari a Rende per l'assessore alla pubblica istruzione Marinella Castiglione che ieri ha voluto testare personalmente la qualità del servizio di refezione scolastica.

"Con l'insediamento nei giorni scorsi della Commissione mensa –ha affermato l'assessore- abbiamo fatto un ulteriore passo verso l'obiettivo di garantire una giusta educazione alimentare agli alunni del nostro territorio. Il ruolo dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, in tal senso, sarà fondamentale per assicurare standard elevati di tale servizio: le osservazioni rilevate rappresentano un punto di partenza per migliorare".

"Riteniamo –ha concluso la Castiglione- che una politica attenta alla sostenibilità ambientale e sociale debba basarsi sull'obbligo di garantire che le mense scolastiche non siano solo un luogo di opportunità nutrizionali, educative e di sostenibilità, ma anche un'occasione per supportare processi virtuosi di rafforzamento delle economie locali, dell'educazione alimentare di bambini, genitori ed insegnanti e di garanzia di giustizia sociale e protezione dei diritti dell'infanzia e adolescenza".