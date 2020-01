Corigliano-Rossano (Cs), oggi la chiusura della campagna elettorale di Aldo Zagarese

Una campagna elettorale tutta giocata in "casa nostra", l'abbiamo aperta il 4 gennaio nell'area urbana di Corigliano in un affollato centro di eccellenza, e la chiuderemo oggi - venerdì 24 gennaio - nell'area urbana di Rossano, al teatro San Marco, alle 19. Da Corigliano-Rossano a Cariati, passando per le realtà montane e le comunità arbereshe. Abbiamo macinato chilometri incontrando gente, stringendo mani, ascoltando problemi ed emergenze, bisogni e necessità. Non tutto finisce alla fine delle elezioni, anzi questa è solo una tappa del nuovo percorso che intendo proseguire.

Agricoltura, sanità, welfare, trasporti, lavoro, ambiente: questi i temi da cui ripartire e su cui costruire fatti. Un programma basato sui primi cento giorni di governo della Calabria. Cento giorni di concretezza, di possibilità REALI.

Ho fatto in modo di che il Governo nazionale puntasse i fari sulla Sibaritide, sul Basso Ionio, facendo arrivare il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani, che ha visitato una serie di realtà imprenditoriali sul territorio prendendo coscienza delle potenzialità ma anche delle difficoltà che incontrano.

Abbiamo avuto l'onore e l'onere di avere nostra ospite il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, venuta a portare il suo sostegno e quella vicinanza delle istituzioni che spesso ci è mancata. Pippo Callipo, con i suoi modi pacati e la sua concretezza. I commissari regionali e provinciali del PD, Stefano Graziano e Marco Miccoli.

Questa sera, a chiudere una campagna elettorale dura ma nello stesso tempo entusiasmante, avrò con me il senatore Alessandro Alfieri, Capogruppo Pd commissione Esteri.

Devo un sentito grazie a tutto il mio staff, fatto di giovani che hanno trovato il coraggio di vincere il disincanto e riavvicinarsi alla politica, alle persone con più esperienza che ci hanno dato consigli e riportato sul giusto percorso. Ai circoli PD di Corigliano Rossano che fin dall'inizio hanno sostenuto la mia candidatura, di concerto con il segretario Zingaretti e il partito nazionale. A chi mi ha seguito incontro dopo incontro. Alle persone incontrate in questi giorni, a chi mi sta dando fiducia.

Ora è il momento della volata finale, affrontiamo l'ultimo chilometro insieme con correttezza ed entusiasmo. Votiamo per ridare dignità alla Calabria con Pippo Callipo presidente!