Toninelli a Cosenza per Aiello: "M5S mette al centro i bisogni delle persone"

"Il Movimento ha gli argomenti e ha messo al centro i bisogni dei cittadini. A Sibari arriva da settembre scorso un bel Frecciargento che ha tolto dall'isolamento la sibaritide, al porto di Corigliano Calabro arrivera' l'elettrificazione e l'acqua potabile, significa che mettiamo al centro i bisogni delle persone". Lo ha detto Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti, a Cosenza per una visita elettorale a sostegno del candidato civico del Movimento 5 Stelle Francesco Aiello.

"Ho fatto 15 mesi da ministro - ha aggiunto - e nonostante non abbia trovato supporto, abbiamo salvato e rilanciato il porto di Gioia Tauro ascoltando le istanze dei cittadini. Al buon Salvini dico che mentre era in giro a fare campagna, noi il lavoro l'abbiamo fatto e non deve sbandierare di salvare il porto che e' gia' stato salvato dal Movimento. Il nostro obiettivo era aiutare i calabresi e l'abbiamo fatto. Non credo possano dire lo stesso Scopelliti o Oliverio che hanno problemi giudiziari evidenti. Andare a votare il Movimento significa sovvertire il sistema di potere che tiene bloccata la Calabria, che va contro l'isolamento e lo spopolamento di questa regione".