"Un affitto che scade, una struttura che non risponde ai requisiti di sicurezza, 15 dipendenti costretti a trasferirsi in un'altra città, Scalea che perde l'ufficio Inps. Ecco come si depaupera un territorio". Antonio De Caprio , candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista di Forza Italia con Jole Santelli presidente stigmatizza la scelta di chiudere la sede dell'Istituto di previdenza della cittadina dell'alto Tirreno cosentino. "Non è possibile – continua De Caprio – accettare passivamente decisioni che, evidentemente, non tengono conto della valenza di un ufficio al servizio di un territorio amplissimo. È pleonastico sottolineare il disagio a cui andranno incontro tanto i dipendenti, che dovranno viaggiare quotidianamente per poter adempiere al loro lavoro, quanto i cittadini che hanno necessità di usufruire dei servizi. Disagio che diventa ancora più pregnante pensando anche ai tantissimi anziani che saranno costretti ad andare nella sede di Paola. Questo è un chiaro segnale di come la politica ha abbandonato l'alto Tirreno cosentino. La politica non può restare a guardare".

Dettagli Creato Mercoledì, 22 Gennaio 2020 19:22