Corigliano-Rossano (Cs), scuola elementare e materna di Via G.Rizzo: al via lavori di riqualificazione

Lavori di ristrutturazione della scuola elementare e materna di Via G.Rizzo, gli interventi partiranno entro la fine del mese di gennaio.

È quanto ha annunciato il Sindaco Flavio Stasi intervenendo nei giorni scorsi all'evento promosso dall'Istituto scolastico guidato dal dirigente Mauro Colafato sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile e che ha visto protagonisti gli allievi della scuola primaria Rossano 1, ufficialmente plastic free.

La struttura di Via Rizzo è stata destinataria di un finanziamento regionale di oltre 880 mila euro e nonostante fosse stata già realizzata la progettazione, la gara per l'affidamento dei lavori era ferma da tempo a causa di una serie di impedimenti che l'Amministrazione ha definitivamente superato in questi giorni.

Accompagnato dall'assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, complimentandosi e rivolgendosi ai più piccoli il Primo Cittadino ha ribadito l'importanza di differenziare, sottolineando come una maggiore raccolta differenziata da parte della nostra comunità diminuirebbe i disagi in periodi di emergenza regionale come quello di questi giorni.