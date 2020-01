Castrovillari (Cs), Oddati a sostegno di Saladino

Niccola Oddati Segreteria Nazionale del Partito Democratico, a Castrovillari, nella Sala Congressi del Jolly Hotel , conferma alla attenta platea "Maria Saladino è l'emblema del nuovo corso del Partito Democratico ed incarna la rigenerazione del PD. Sono qui per sostenere la nostra capolista. Abbiamo sentito forte la necessità di offrire all'elettorato, il PD rigenerato ed abbiamo creato le condizioni per riavvicinare la nostra gente a partire dalle liste. Era necessario trovare il coraggio per un cambio di marcia, costruire una classe dirigente determinata, nuova e motivata, capace e competente, emblema della legalità. Con il Segretario Nicola Zingaretti ci siamo assunti la responsabilità

dell' azione rivoluzionaria. "

L'intervento di Nicola Oddati è stata una analisi coraggiosa, spietata della necessità di non consegnare la Calabria al salvinismo e soprattutto di valutare la composizione delle liste della destra che presentano volti e metodi di chi ha portato la Calabria nelle condizioni di abbandono.

Oddati sostiene a gran voce la Capolista del PD Maria Saladino, una donna coerente e coraggiosa, una donna rivoluzionaria che ha difeso e tutelato il nome della Calabria nelle occasioni in cui, dal 2014, è vista protagonista nazionale ed europea. Noi del PD saremo protagonisti del nuovo volto della Calabria produttiva ed onesta.