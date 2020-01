Cassano (Cs), il consiglio comunale torna a riunirsi il 29 gennaio

Il Consiglio Comunale di Cassano All'Ionio, convocato dal presidente Pasqualino Notaristefano, dopo avere sentito la conferenza dei capigruppo, tornerà a riunirsi nel salone di rappresentanza "Gino Bloise" del Palazzo di Città, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento, giorno 29 gennaio prossimo alle ore 18:30, in prima convocazione e giorno 30 gennaio, alla stessa ora, in seconda convocazione.

All'ordine del giorno della seduta, figurano iscritti sette temi, sui quali, l'assemblea civica dovrà discutere e determinarsi.

Come di consueto, dopo la fase delle consuete comunicazioni che farà da prologo alla trattazione dei punti, la riunione entrerà nel vivo con la nomina delle Commissioni Consiliari. Seguirà, la proposta del sindaco Papasso e dell'amministrazione comunale di conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre. I lavori, proseguiranno con gli altri punti in agenda, riguardanti : l'adesione dell'ente locale allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ; l'approvazione del regolamento relativo all'Albo dei Fornitori; ai Servizi Cimiteriali, per le determinazioni conseguenti; all'approvazione del Piano Operativo relativo alla gestione del Canale Stombi, conseguente alla recente sottoscrizione della Convenzione tra il Comune e l'Associazione Laghi di Sibari; e, infine, l'iscrizione all'Albo Comunale dell'Associazione denominata "Collina delle Ruote".