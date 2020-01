Tir contro volante sull'autostrada nel Cosentino: agenti illesi

Ieri, sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, tratto autostradale tra gli svincoli di Firmo e Castrovillari-Frascineto (Cosenza), un Tir, per cause in fase di accertamento, avrebbe urtato e spinto la volante della Polstrada contro il guardrail del viadotto Salso. Forse il conducente del mezzo pesante non si è accorto dell'auto che stava transitando. I due agenti sono ugualmente riusciti a mettere l'area in sicurezza, per poi recarsi al pronto soccorso per il controllo di prassi. Nessuno dei due ha riportato ferite.

