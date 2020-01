Anziano viveva tra i rifiuti nel Cosentino: soccorso dai carabinieri e affidato a casa di riposo

I carabinieri della Stazione di Dipignano (Cosenza), nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno trovato e soccorso un anziano, non autosufficiente, che viveva in stato di degrado in localita' Pantanelle del Comune di Paterno Calabro. I militari hanno notato del fumo provenire da una casa diroccata e che ritenevano abbandonata. Una volta entrati, hanno trovato un anziano di 86 anni, che viveva in stato di indigenza e in precarie condizioni igieniche. La casa era priva di energia elettrica, di acqua potabile, senza servizi igienici e con infiltrazioni di acqua piovana dal tetto. L'uomo ha raccontato di essere solo e di non mangiare da due giorni. I Carabinieri si sono adoperati immediatamente per trovare con urgenza una struttura idonea alla sua collocazione e, tramite i servizi sociali del Comune di Paterno Calabro, l'anziano e' stato affidato alle cure del personale di una casa di riposo per anziani di Malito.

Dettagli Creato Martedì, 21 Gennaio 2020 19:43