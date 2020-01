Il Sindaco Mario Occhiuto ha espresso solidarietà all'inviata di Striscia la notizia e agli operatori televisivi che stavano lavorando con lei, per l'aggressione subita ieri sera all'esterno dello Stadio San Vito-Marulla. "Stigmatizzo fortemente il vile episodio verificatosi ieri sera - ha detto il Sindaco in una dichiarazione. Un episodio – ha aggiunto -da condannare con fermezza e che non appartiene alla nostra civilissima città. Ad Erica e ai suoi collaboratori va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, augurando loro una pronta guarigione ed una immediata ripresa della loro meritoria attività professionale". Il Sindaco Occhiuto si è inoltre complimentato con le forze dell'ordine per aver individuato prontamente i responsabili della grave aggressione "che suscita sdegno e riprovazione – ha aggiunto - perché diretta nei confronti di persone che stavano attendendo al proprio ruolo di informare l'opinione pubblica".

