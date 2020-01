Corigliano Rossano (Cs), ferisce il padre a coltellate: è grave

Un giovane ha ferito il padre cinquantenne a coltellate. Il fatto e' avvenuto questa mattina allo Scalo di Corigliano Rossano (Cosenza), nella zona delle case popolari. Tutto sarebbe partito, secondo quanto si apprende, all'interno di un'abitazione, da una lite che il giovane aveva iniziato con la sorella.

Il padre sarebbe intervenuto per sedare gli animi, senza successo. L'uomo, ferito al petto con un coltello da cucina, e' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cosenza, dove versa in gravi condizioni. Il figlio e' stato invece fermato e portato nella caserma dei Carabinieri, in attesa di essere interrogato. Il coltello e' stato trovato e sequestrato. (agi)