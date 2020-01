Cosenza. Lions: riunione operativa IX Circoscrizione, Distretto 108 YA. Firmato Protocollo d’Intesa con la Confcommercio Calabria “Divento imprenditore: microcredito”

Lo scorso sabato 18 gennaio, si è svolta, presso la sede della Confcommercio della Provincia di Cosenza, la II riunione operativa della IX Circoscrizione, del distretto 108 YA, del Lions Club International, alla presenza del Governatore Nicola Clausi.

I lavori sono stati aperti dal Presidente Grazia Mazza, che ha tracciato un lusinghiero bilancio del primo semestre dell'anno sociale in corso, caratterizzato dalla realizzazione di molti services da parte dei clubs della circoscrizione che hanno consentito di servire un grande numero di persone. Il presidente Mazza, ha sottolineato gli ottimi numeri dei soci che in Calabria sono pari a 1216, il 35% dell'intero Distretto (Campania, Basilicata e Calabria), di cui 314 nella sola IX Circoscrizione con la percentuale di crescita più elevata tra tutte. Inoltre Grazia Mazza ha posto l'accento, nell'introdurre alla firma del protocollo d'intesa con la Confcommercio Calabria, su gli altri protocolli già operativi relativi ai temi della disabilità, della valorizzazione del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'aiuto alle fasce deboli, sottoscritti dal Distretto Lions con autorevoli partner.

Ha quindi preso la parola il Governatore del Distretto Nicola Clausi che ha presentato il Protocollo d'intesa "Divento Imprenditore: microcredito" voluto fortemente dai Lions, dai Leo e dalla Confcommercio Calabria, nella persona del suo Presidente Klaus Algieri, socio del Lion Club Corigliano Thurium.

Il Protocollo, rivolto ai giovani studenti e Leo che vogliono diventare imprenditori e ambiscono a restare in Calabria, garantisce ai vincitori di un concorso un tutoraggio da parte di esperti per l'attività d'impresa e un aiuto in operazioni di microcredito e finanziamento per lo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale.

Dopo la firma del Protocollo e l'intervento di Presidenti di clubs, specialist distrettuali e circoscrizionali e di molti soci, nell'ambito del Service Distrettuale "Da Sud" fortemente voluto dal Governatore Clausi per valorizzare il territorio, su impulso del Presidente di Circoscrizione Mazza, i soci hanno assistito allo spettacolo "Il Cielo tra miti e leggende" al Planetario "Giovan Battista Amico", una struttura che rappresenta un fiore all'occhiello della citta di Cosenza e dell'intero Mezzogiorno.