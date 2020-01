Castrovillari (Cs), il Comune festeggia i 100 anni di nonna Ida

Il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, questa mattina, ha portato gli auguri, a nome e per conto dell'Amministrazione comunale - presenti l'assessore Maria Silella e la consgliera Era Rocco - , alla signora Ida Campilongo, alla quale ha consegnato una targa per i suoi 100 anni.

La centenaria, attorniata da figli, parenti ed amici, che negli anni hanno animato lietamente le giornate delle mitiche "granatedde", ha vissuto con commozione e gioia ciò che stava celebrando e che abbracciava ancora il suo compleanno.

Un momento di festa che "esprime - ha dichiarato il primo cittadino a margine del piccolo evento familiare- la bellezza di questi gesti, testimoni di una vita che è riferimento per ciò che significa ed esprime, nonché per quella umanità che porta in dote ai giovani e che fa riflettere. E' questo il messaggio che abbiamo raccolto- ha aggiunto soddisfatto- e che spiazza sempre per la forza che imprimono tali circostanze grazie a persone che l'affermano con la loro semplicità e schiettezza".