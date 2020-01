Scomparsa professore Sindona: il cordoglio del sindaco di Rende (Cs) Marcello Manna

"Oggi perdiamo uno tra i cittadini più illustri e illuminati di Rende: ci ha lasciati il professore Giovanni Sindona, chimico, ricercatore e docente dell'Università della Calabria.

Messinese d'origine, ma rendese d'adozione da più di trent'anni, Sindona ha rappresentato lungo tutta la sua carriera accademica lo spirito, spesso pionieristico, di chi aveva uno sguardo lungimirante sul futuro del nostro campus che ha concorso a far crescere in questi anni.

Il dipartimento da lui guidato per diversi mandati è divenuto eccellenza, così come i campi di ricerca da egli studiati hanno raggiunto risultati tangibili e credibilità internazionale". Lo scrive il sindaco di Rende Marcello Manna.

"Serberemo per sempre con noi il ricordo di un uomo generoso, amorevole verso la propria famiglia e verso la sua comunità. Un esempio da seguire per tutti noi che qui rimaniamo a credere nel futuro della nostra terra".