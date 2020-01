"Giovani, unione, storia e sport. Chi avrà saputo dosare la giusta quantità di creatività, valorizzare l'identità e dare forza attraverso linee, forme e colori, ai concetti che ispirano l'iniziativa Promozione Città Unica e Sport per la realizzazione del logo e del claim del Palazzetto dello Sport, si aggiudicherà il premio. I risultati ufficiali saranno resi noti lunedì 20; la cerimonia di premiazione si terrà, invece, domenica 26 gennaio al PalaBrillia". È quanto fanno sapere gli assessori alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis e allo sport Giovanni Palermo esprimendo soddisfazione con il sindaco Flavio Stasi per le numerose proposte fatte pervenire dal mondo della scuola all'iniziativa pensata per sensibilizzare alla pratica dello sport e promuovere partecipazione attiva, condivisione e ricerca.

Sono 9 gli istituti scolastici cittadini che si contendono non solo il premio, ma anche la possibilità di vedere materializzarsi sulla facciata del PalaBrillia il proprio progetto grafico.

Dal Nicolas Green – Falcone e Borsellino ai Licei Fortunato Bruno e Luigi Palme, nell'area Urbana di Corigliano. Dall'Ettore Maiorana all'Itas-Itc, al polo liceale con gli indirizzi classico, artistico, linguistico e scientifico, nell'area urbana di Rossano. Sono, questi, i 9 istituti d'istruzione secondaria di secondo grado cittadini che si sono messi alla prova e che hanno aderito alla manifestazione d'interesse dell'iniziativa promossa dalla Società GoEnergy e patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

Gli elaborati sono stati visionati e giudicati dalla commissione composta dagli assessori Novellis e Palermo, dall'avvocato Alessandro Sosto e dall'imprenditore Natale Gallo.

L'istituto vincitore si aggiudicherà un riconoscimento monetario messo in palio dalla Società organizzatrice ed una fornitura di attrezzature sportivo offerto dal punto vendita Decathlon di Corigliano-Rossano.