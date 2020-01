Regionali, i renziani di Cetraro sostengono la candidatura di Giuseppe Aieta

"Italia Viva di Cetraro sostiene la candidatura di Giuseppe Aieta al Consiglio Regionale della Calabria. Sosteniamo Giuseppe Aieta non solo per il proficuo e ottimo lavoro svolto nei cinque anni di consiliatura: per Lui parlano gli atti deliberati dalla Commissione presieduta e le numerose iniziative legate al suo nome. Lo sosteniamo soprattutto per la passione che ha dimostrato per il nostro territorio che ha contribuito a far crescere con la sua azione amministrativa ispirata da riformismo e concretezza. Ma ancora di più, sosteniamo Giuseppe Aieta per l'attenzione ai bisogni degli ultimi, degli anziani, degli ammalati; per l'ascolto riservato al mondo del lavoro, agli imprenditori, ai lavoratori, ai giovani, e soprattutto ai disoccupati dei quali ha cercato di interpretare i bisogni dando loro voce nella massima Istituzione regionale. Lo sosteniamo per la vicinanza ai rappresentanti degli Enti Locali, ai Sindaci e ai Consiglieri comunali, dei quali ha sostenuto le iniziative, facendosi carico delle esigenze delle comunità da loro rappresentate. L'esperienza amministrativa maturata in questi anni da Giuseppe Aieta, la sua coerenza politica, la capacità di rappresentare gli elettori con costante impegno e concretezza e di esprimerne la volontà di un cambiamento reale, sono la garanzia che la sua candidatura risponde in pieno agli obiettivi di Italia Viva e soprattutto agli interessi dei calabresi. Italia Viva - Cetraro invita pertanto a sostenere e a votare Giuseppe Aieta e Pippo Callipo, due uomini votati al servizio della nostra terra di Calabria, che sapranno interpretare al meglio il desiderio dei calabresi di avere una regione moderna, efficiente e capace di affrontare e vincere le sfide del prossimo futuro". E' quanto si legge in una nota del coordinatore di Italia Viva a Cetraro, Beniamino Iacovo.

Dettagli Creato Martedì, 14 Gennaio 2020 16:40