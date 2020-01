Crosia (Cs), Loria su Regionali: “Zagarese è il candidato ottimale del Partito Democratico“

– "Alle elezioni regionali del 26 gennaio sosterrò convintamente Aldo Zagarese, candidato PD del territorio che rappresenta davvero quel rinnovamento di cui abbiamo bisogno, dentro e fuori dal partito".

Queste le parole di Natalino Loria, consigliere comunale Dem del comune di Crosia, intervenuto a margine di una kermesse elettorale dell'esponente rossanese del Partito Democratico Zagarese. Loria, già assessore al Bilancio e alla Pubblica Istruzione del comune crosiota, è stato candidato alle primarie del centro sinistra per le amministrative del 2019 e poi eletto consigliere comunale in quota PD all'interno della lista La Città Libera che Vogliamo.

"La candidatura di Aldo Zagarese è la miglior risposta che questo comprensorio potesse dare alla linea voluta fortemente dal segretario Zingaretti e dalla dirigenza nazionale: ringiovanire, rinnovare, riqualificare. Per questo motivo ho scelto sin da subito di appoggiare Aldo e di spendermi per la sua campagna elettorale, convinto che la sua sarà una bella affermazione in grado di aprire nuovi scenari sia per la politica regionale, che acquisterebbe un consigliere di qualità e spessore politico, sia per il partito, da troppo tempo ancorato a vecchi nomi e vecchie logiche che lo hanno solo danneggiato. Sostenendo Aldo Zagarese si sostiene l'idea di un partito che cambia, che decide di venire incontro alle esigenze dei propri scritti che richiedono a gran voce rinnovamento e una classe politica in grado di prendere in mano le sorti del territorio e della regione. Zagarese ha già dimostrato, nonostante la giovane età, di saper adempiere a ruoli amministrativi. E' stato vicensindaco di Rossano ed attualmente è capogruppo del PD nel primo consiglio comunale unificato della nuova città di Corigliano-Rossano. Sono sicuro che sarà un ottimo consigliere regionale, punto di riferimento per lo jonio cosentino e sostegno prezioso per la corsa di Pippo Callipo alla carica di Governatore Regionale".