Unical: il 23 gennaio la presentazione della sperimentazione del percorso di formazione e certificazione di Informatica Giuridica AICA

La conoscenza delle principali tematiche dell'Amministrazione Digitale sono alla base del delicato e complesso processo di digitalizzazione del nostro Paese. Il Codice dell'Amministrazione Digitale e le sue successive modifiche hanno affidato all'E-Governance il ruolo fondamentale nella formazione dei futuri cittadini digitali e dei dipendenti e dirigenti della PA, delineando nuove figure professionali con competenze specifiche.

Proprio per rispondere alle nuove istanze del mercato del lavoro, AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico), il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Università della Calabria, il Dipartimento di Informatica dell' Università di Bari e il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Firenze, hanno proceduto – si legge in un comunicato stampa congiunto di Aica e Unical - alla revisione del Modulo 3 (E-Governance e Amministrazione Digitale) e del Modulo 4 (Gestione Documentale e Conservazione dei Documenti Digitali) della certificazione, con particolare riferimento al profilo richiesto ai professionisti della gestione documentale e della conservazione digitale.

Tanto premesso, l'evento di presentazione della sperimentazione del percorso di formazione e certificazione di Informatica Giuridica AICA avrà luogo presso l'Aula Multimediale dell'Università della Calabria - Cubo 20 B II Piano – Rende (CS), alle ore 09.30 del 23 gennaio 2020.