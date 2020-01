Mundo: "Orgoglioso della professoressa Maria De Paola, eccellenza dell'Alto Ionio Cosentino"

"Ho appreso con spirito d'orgoglio la notizia della nomina della Prof.ssa Maria De Paola alla carica di Pro-Rettore-Vicario dell'Università della Calabria di Cosenza-Rende. È un'ulteriore conferma di come Alto Ionio e Sibaritide siano culle di eccellenze".

A dichiararlo è Franco Mundo Sindaco di Trebisacce e candidato alla carica di Consigliere regionale nella Lista "Io resto in Calabria" a sostegno di Pippo Callipo.

Originaria di Plataci e già docente Ordinaria di Economia Politica e Direttrice del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "G. Anania" dell'Unical, la Prof.ssa De Paola è stata scelta dal nuovo Rettore Nicola Leone quale Pro-Rettore-Vicario dell'Università della Calabria di Cosenza-Rende e, insieme alla professoressa Patrizia Piro, Docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, per i prossimi sei anni affiancherà il neo-Rettore nel governo del più importante Ateneo Calabrese.

"Sicuro di interpretare anche i sentimenti della popolazione dell'intero comprensorio e dei colleghi sindaci e amministratori, voglio esprimere apprezzamento e i miei complimenti alla Prof.ssa De Paola per l'importante incarico ricevuto. Sono certo che lo espleterà nel rispetto della legge e delle competenze, operando per la crescita dell'UNICAL, affermatosi da tempo come vera e propria eccellenza italiana.

Siamo felici che le personalità del comprensorio si facciano spazio e assumano importanti incarichi. Sono sempre più i figli della nostra terra che si affermano nel mondo accademico calabrese. In un elenco che sicuramente non può essere esaustivo mi piace portare ad esempio i professori Giuseppe Trebisacce, De Pietro e Leonetti, e, nell'ambito studentesco del giovane Michele Leonetti, già senatore accademico.

I miei migliori auguri, inoltre, anche al Magnifico Rettore Prof. Leone che nella scelta operata, ha premiato la professionalità, la competenza e il percorso di due donne"