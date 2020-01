Regionali, Granata: “Flop per visita Salvini a Rende”

"Diversa avrebbe dovuto essere l'accoglienza che Salvini all'incontro odierno si aspettava di ricevere a Rende. Il leader della Lega, infatti, ha trovato acclamarlo un numero notevolmente esiguo di persone rispetto al ragguardevole consenso di cui, al contrario, avrebbe dovuto beneficiare. Addirittura neanche un centinaio erano le persone presenti al suo arrivo tanto da non essere riuscito a riempiere la sala dell'Ariha Hotel che ospita solo 150 posti a sedere. Questo è il segnale che la protesta dei 450 dissidenti sta incrementando gli aderenti e sta chiaramente producendo i suoi effetti nel popolo calabrese al punto tale da evidenziare quale presenza di maggiore importanza l'inconsistente partecipazione di una piccola macchia gialla di uditori in rappresentanza di una sola minoranza di agricoltori. La cosa, poi, che balza agli occhi è la mancanza del popolo della lega; preoccupante è la totale assenza dei giovani della Lega il cui proselitismo è costantemente sbandierato dallo stesso Salvini". Lo dichiara per il gruppo dei dissidenti, il presidente dell'Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 18:13