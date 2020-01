Altomonte (Cs), ambiente, arte e cultura: tirocini per 20 giovani

20 giovani, già percettori di mobilità in deroga, potranno presentare domanda di tirocinio presso gli uffici comunali. Domande in scadenza, verranno accolte sino alle ore 14 di mercoledì 15 gennaio.

A darne notizia è il vicesindaco Francesco Provenzale sottolineando come i tirocinanti rappresentino una grandissima risorsa per l'Ente e la collettività. Sino allo scorso novembre 2019 – aggiunge – l'amministrazione comunale ha potuto contare sulle capacità e le competenze di circa venti professionisti. In questi mesi di sospensione del progetto l'attività ne ha risentito.

Il nuovo bando prevede la selezione di venti figure da inserire in comparti differenti. Verrà implementato di 3 unità l'ambito artistico, di 4 quello culturale, di 6 l'ambientale e di 7 quello della tutela dei beni comuni.

Gli interessati potranno scaricare il modulo reperibile sul portale del Comune all'indirizzo www.comune.altomonte.cs.it, completarlo in ogni sua parte e corredarlo della modulistica richiesta, patto di servizio (da sottoscrivere al centro per l'impiego d'appartenenza) e documento d'identità valido.

Possono partecipare tutti i disoccupati presenti nelle apposite liste e residenti sul territorio calabrese, sarà agevolato chi risulta inattivo da più tempo e presenta l'indice di svantaggio più alto certificato dalla relazione dell'ufficio di collocamento. Non potrà accedere al bando chi è iscritto ad altri percorsi di politiche attive come Garanzia Giovani e Dote Lavoro-Inclusione Attiva. L'impegno richiesto ai selezionati sarà pari a 4 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, la collaborazione avrà la durata di un anno e prevede un indennizzo di 500 euro mensili.

Le iscrizioni dovranno essere inviate o mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consegnate a mano presso l'ufficio protocollo negli orari d'apertura al pubblico (9-13/15-18 lunedì e mercoledì e 9-13 martedì, giovedì e venerdì) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento con la dicitura all'esterno Selezione per il reclutamento di soggetti disoccupati, ex percettori di mobilità in deroga, per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale. Decreto regionale n. 12824 del 18/10/2019, pubblicato sul BURC n. 116 del 18/10/2019. - (Fonte: COMUNE DI ALTOMONTE – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)