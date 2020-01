Pronta la procedura di rilevazione delle passività del Comune di Castrovillari al 31 dicembre 2019, nonché delle passività maturate negli anni precedenti per le quali chi è interessato e vanta un credito non ha presentato domanda, entro i 60 giorni dal precedente Avviso pubblicato lo scorso 26 settembre, ritenendo che il termine decorresse dal giorno successivo al 31.12.2019 e lo schema di ricezione non fosse vincolante per l'ammissione alla massa passiva.

Lo rende noto l'Organismo Straordinario di Liquidazione il quale rammenta, a chiunque ritenga di averne diritto, che dovrà presentare apposita domanda entro il 9 marzo - 60 giorni dalla pubblicazione on line del nuovo Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente- attraverso la consegna del plico, con tutti i documenti, al Protocollo del Comune in orario d'ufficio, a mezzo di raccomandata con A.R. tramite servizio postale o per mezzo di agenzie autorizzate, mediante PEC , all'indirizzo : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L'istanza dovrà essere redatta in carta libera ed indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Castrovillari, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, debitamente sottoscritta dal titolare del credito e corredata dall'idoneo carteggio.

Questo dovrà contenere: a) le generalità complete o ragione sociale ed indirizzo del creditore; b) l'oggetto del credito vantato alla data del 31 dicembre 2018 nei confronti del Comune; c) l'importo del credito; d) l'indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito; e) l'idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del Comune; f) eventuali cause di prelazione; g) eventuali atti interruttivi della prescrizione; h) e ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell'accertamento del credito.

Naturalmente le domande di ammissione alla massa passiva già pervenute ed acquisite dall'OSL a seguito dell'Avviso del 26.09.2019 non dovranno essere ripresentate.