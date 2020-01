Comune di Cassano (Cs) ,Luigi Serra nuovo dirigente dell’Area Tecnica

L'Ingegnere Luigi Serra Cassano è il nuovo dirigente dell'Area Tecnica , che ingloba i Settori Urbanistica e Lavori Pubblici, i Servizi Manutentivi e Cimiteriali, del Comune di Cassano All'Ionio, con decorrenza dal 09 gennaio dell'anno in corso, fino alla fine del mandato del sindaco Gianni Papasso, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata, ai sensi dell'art. 110, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000 e da altre norme di legge e contratto. La nomina, a tempo determinato e pieno e l'approvazione dello schema di contratto, a seguito della procedura di selezione dei candidati che avevano risposto all'avviso pubblico di reclutamento del 26 novembre 2029 per l'eventuale conferimento di incarico di responsabile a tempo determinato per il settore tecnico ai sensi degli artt. 110 c.1 d.lgs. 267/2000 e 74 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, sono state formalizzate con apposito atto di determina del responsabile del Settore Servizio Personale, Antonio Fasanella. Tale determinazione, è stata dettata dall'esigenza dell'amministrazione comunale di assumere con urgenza il dirigente tecnico, nella fattispecie, l'ingegnere Luigi Serra Cassano, al fine di garantire il normale svolgimento del servizio nel settore Area Tecnica considerata la carenza di personale di pari qualifica funzionale.

L'incaricato, in ossequio della normativa che regolamenta la materia, sarà sottoposto a un periodo di prova pari a quattro settimane, non prorogabile né rinnovabile, durante il quale è consentito a ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. All'ingegnere Luigi Serra Cassano verrà corrisposto un trattamento economico lordo annuo relativo alla categoria D posizione economica D1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali, integrato da una retribuzione di posizione organizzativa nonché da una retribuzione di risultato, da corrispondere sulla base della vigente metodologia per la determinazione della retribuzione di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa. Nella determina, si dà atto che la spesa per l'assunzione del professionista nella spesa prevista per il personale per l'anno 2020. L'ingegnere Luigi Serra Cassano, ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile nel 1996, presso l'Università degli Studi di Pisa.