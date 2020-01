Cassano (Cs), criticità delle aste fluviali e corsi d’acqua: Comune richiede intervento

Con particolare riferimento alla criticità delle aste fluviali e corsi d'acqua presenti sul territorio del Comune di Cassano All'Ionio, il sindaco Gianni Papasso, ha formalizzato una richiesta di intervento al Presidente Regione Calabria, Mario Oliverio, al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della Regione Calabria, all'Autorità di Bacino Regionale, al Presidente della Provincia di Cosenza, Francesco Antonio Iacucci, al Dipartimento Infrastrutture e Territorio e al Settore Ambiente e Demanio. La situazione dei corsi d'acqua che scorrono sul territorio comunale, ha esordito Papasso, desta particolare preoccupazione. L'impossibilità di prelevare gli inerti dal letto dei fiumi, infatti, ha sottolineato, ha provocato negli anni l'innalzamento dell'alveo, che ha raggiunto in alcuni casi il livello degli argini, spesso fragili, con la conseguenza, come avvenuto in passato, ha ricordato, di cedimenti ed esondazioni nei terreni limitrofi. A ciò, recita l'istanza, si aggiunga una pluridecennale mancanza di manutenzione e di pulizia, che ha comportato la presenza in alveo di una folta vegetazione, che ostacola il normale deflusso delle acque.​ In ultimo, ha argomentato il primo cittadino di Cassano, l'incuria e l'inciviltà dell'uomo, che nel corso dei decenni ha inquinato i fiumi e danneggiato le opere di difesa, attraverso l'erosione di tratti d'argine o la realizzazione di manufatti abusivi, ha contribuito a determinare l'attuale preoccupante stato dei corsi d'acqua. Fidando in un riscontro positivo, il sindaco Papasso, ha concluso evidenziando che è fondamentale intervenire con opere di rinforzo degli argini e di pulizia straordinaria dei letti dei fiumi, per scongiurare possibili esondazioni.

Dettagli Creato Giovedì, 09 Gennaio 2020 13:31