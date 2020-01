Corigliano Rossano (Cs), successo per la festa sociale promossa da ‘I Figli della Luna’

"Cultura dell'inclusione, I Figli della Luna chiamano, il mondo del sociale risponde. Festa da record per il tradizionale evento promosso dalla cooperativa sociale per salutare il passaggio del vecchio e l'arrivo del nuovo anno. Bambini, over 65, normodotati e diversamente abili, la solidarietà rende tutti talenti speciali". Ad esprimere soddisfazione anche a nome dei soci Antonella Cruceli e Marilena Prezzo è il presidente del sodalizio, punto di riferimento nel territorio per le famiglie, Lorenzo Notaristefano ringraziando, uno ad uno, i 150 partecipanti alla manifestazione ospitata nei giorni scorsi nella sala meeting dell'hotel San Luca, nell'area urbana di Rossano.

Promuovere sinergie, trascorrere del tempo insieme all'insegna del divertimento, della convivialità e diffondere il linguaggio dell'inclusione. Sono, questi, gli obiettivi sottesi alla ormai tradizionale festa sociale promossa da I Figli della Luna.

"Ascoltate: quando ho creato l'uomo, l'ho fatto ad immagine e somiglianza mia, ma con talenti speciali per ognuno. Ho desiderato differenze fra loro, perché tutti insieme formassero il Regno. Così ho progettato per loro il mio piano. (..) Siccome gli uomini hanno dimenticato che li ho creati distinti e diversi tra loro, perché si completassero gli uni gli altri così da formare il corpo del mio amato Figlio, e inoltre sembra che non si rendano conto che io li voglio differenti perché raggiungano la perfezione, voi stessi andrete sulla terra con loro dotati di varie distinzioni. (..)". – Sono, questi, alcuni dei passaggi della fiaba sudamericana Gli Angeli in Terra letti nel corso dell'evento. Questa storia, letta da Flavio Insinna in occasione del primo evento della Cooperativa, rappresenta il manifesto de I figli della Luna, da oltre 10 anni impegnati nel sociale: la diversità come risorsa.

All'edizione 2019, insieme agli anziani delle comunità cittadine, ai ragazzi presi in carico dal centro diurno Il Sorriso, ai ragazzi dell'Associazione Raggio di Sole accompagnati da Luisa Picciolo e Lucia Nunnani, erano presenti tra gli altri rappresentanti istituzionali e del mondo dell'associazionismo. Dalla deputata Elisa Scutellà a Mario Smurra dell'Associazione Gocce nel Deserto, da Don Pino Straface dell'Arcidiocesi di Cariati-Rossano a Fabio Pugliese dell'Associazione Basta Vittime sulla SS 106, da Corrado Minnicelli in rappresentanza delle 100 Associazioni, al Sindaco di Crosia Antonio Russo, dai Lyons Club Rossano Sybaris, a Sandrino Fullone dell'Associazione SPI, dall'Unione Italiana Ciechi, all'Univoc fino alla Comunità San Benigno.

La performance coinvolgente del giovane non vedente Daniele, l'ever green Non ho l'età della nonnina Silvana, la performance del ballerino Pietro. Sono, questi, alcuni dei momenti speciali che tra karaoke, animazione e creatività hanno impreziosito l'evento.