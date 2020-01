Disagi per la raccolta di rifiuti nel Cosentino, Ecoross: "Estranei da responsabilità"

"I disagi di queste ore nella raccolta dei rifiuti, in particolare l'indifferenziato e l'organico, non sono in alcun modo riconducibili alla responsabilità della società ECOROSS". Lo si legge in una nota dell'azienda.

"La dovuta precisazione nasce dall'errata interpretazione dei fatti diffusa prevalentemente sui social.

Il disservizio è dovuto ai rallentamenti e/o blocco dei conferimenti presso gli impianti in località Bucita a Corigliano Rossano e Calabria Maceri a Rende".