Regionali: Cannizzaro "benedice" la candidatura di Cirillo

"Lui non è uno dei candidati della lista della Casa delle Libertà, Salvatore è il candidato". Con queste parole, l'Onorevole Francesco Cannizzaro ha iniziato il suo discorso ieri, 5 Gennaio, all'Apertura della Campagna elettorale a Caulonia, ospitati dall'Auditorium "A. Frammartino". Una sala gremita e parole di sostegno hanno confermato al candidato venticinquenne, Salvatore Cirillo, di aver fatto la scelta giusta. Una militanza politica di anni gli ha permesso di ottenere la fiducia dei vertici. La candidata alla presidenza della Regione Calabria, Jole Santelli, ha proseguito ribadendo la sua vicinanza a Salvatore, anzi considerandosi la sua "madrina politica". Jole Santelli non ha parlato del suo programma, ma ha chiesto con forza i voti per Salvatore in modo da averlo pronto e a lavoro in Consiglio regionale, se il 26 gennaio dalle urne scaturirà il consenso sperato e per il quale si lavora da tempo. Tante le testimonianze di stima a questo giovane politico, anche da diversi amministratori locali e da esponenti del Coordinamento provinciale di Reggio Calabria di Forza Italia Giovani (FIG). Di Salvatore più volte si sono sottolineati gli aspetti caratteriali che lo rendono disponibile verso un territorio, la provincia di Reggio Calabria, dove vive e per la quale si vuole spendere con la "grinta di un ragazzo di venticinque anni, ma al contempo con la saggezza di un uomo adulto". Salvatore Cirillo può contare su una grande squadra composta da giovani di tutto il territorio per i quali la sua candidatura è di fatto, una candidatura collettiva con "il Noi" a far da cornice ad ogni discorso e progetto.

Dettagli Creato Lunedì, 06 Gennaio 2020 15:23