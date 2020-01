Tavernise (M5S): "Accorpamento guardie mediche Longobucco e Cropalati è inaccettabile"

"Dopo aver appreso, attraverso diverse segnalazioni da parte dei cittadini di Longobucco, della chiusura dell'ambulatorio di Guardia Medica del Comune di Longobucco per alcuni giorni del mese corrente e il conseguente accorpamento del servizio alla più vicina Guardia Medica presente nel Comune di Cropalati a ben 18 chilometri di distanza, ho subito informato il Deputato Francesco Sapia (componente commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati) per intervenire intimando al più presto il Dirigente dell'Asp di Cosenza di risolvere questo ulteriore e grave scippo ad un territorio già privo di quasi tutti i servizi essenziali. Non possiamo permettere che cittadini, e soprattutto bambini residenti in Comuni interni e montani, debbano correre il rischio di non aver un diritto inviolabile qual'è il diritto alla salute. In un periodo dell'anno dove le strade sono di difficile percorrenza, a causa della neve, la chiusura della Guardia Medica vuol dire abbandonare a se stessi 2800 persone residenti nel Comune di Longobucco e nelle rispettive frazioni. Come Movimento 5 Stelle non assisteremo inermi a questa assurda decisione e ci impegniamo sin da subito, attraverso atti concreti, a risolvere il prima possibile questa grave situazione di disagio". Lo afferma in una nota Davide Tavernise, Candidato al Consiglio Regionale Della Calabria.

Dettagli Creato Lunedì, 06 Gennaio 2020 14:38