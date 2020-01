Regionali: al via la campagna elettorale di Piacentini (Lega)

La campagna elettorale di Osvaldo Piacentini, candidato nella lista Lega Calabria Salvini con Jole Santelli Presidente è entrata nel vivo. Piacentini, giovane dottore commercialista, imprenditore, già Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza nonché Responsabile Italia per le Politiche Agricole, Presidente Regionale e Consigliere Nazionale del "Centro Studi del Pensiero Liberale", subito dopo la conferma della sua candidatura, ha attivato una segreteria politica aperta tutto il giorno e pronta ad accogliere tutti coloro che vedono nella Lega Calabria Salvini la grande forza politica innovatrice di questa tornata elettorale. Piacentini è da sempre un uomo liberale, impegnato nel sociale e nell'associazionismo, specie nell'area territoriale della Valle Del Crati e dell'area urbana cosentina. La sua candidatura segue un percorso quasi naturale, sostenuta peraltro da tantissimi amici e conoscenti che riconoscono nel giovane Piacentini, le doti e competenze necessarie per poter rappresentare le istanze dei territori della provincia di Cosenza. "Sono fiero di mettere al servizio della Calabria la mia personale formazione decennale come Liberale, il mio sarà un contributo contraddistinto da umiltà, onestà e passione per il duro lavoro" - afferma Piacentini. "Sono da sempre impegnato nel sociale e nell'associazionismo ma anche in specifici settori economici e professionali che mi hanno consentito di maturare importantissime esperienze umane e professionali nonché competenze che, se eletto, saranno la mia pietra miliare". Alla base della campagna elettorale di Osvaldo Piacentini ci sono i temi da sempre a lui più cari: non solo terzo settore ma anche formazione, agricoltura e turismo. "La nostra è da sempre una terra difficile però bella, bellissima, unica - evidenzia Osvaldo Piacentini -, che ha bisogno di essere valorizzata in tutti i suoi aspetti". "Una regione che può e deve crescere, per i suoi figli, i nostri figli" - sottolinea. Buoni propositi che non devono rimanere tali. Per il candidato Piacentini "Impegnarsi in prima persona è la scelta giusta", alimentata dal desiderio di mettere in campo la cultura del fare, per una Calabria da cambiare, così come recita il suo slogan.

