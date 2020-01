Via i cellulari: a Corigliano Rossano in biblioteca si gioca leggendo

Seduti su coperte e cuscini, per sfogliare le pagine e condividere il piacere della lettura di un libro che presenta come valore aggiunto il fatto che è stato scritto da una giovanissima penna. Dispositivi tecnologici e mobili banditi per tutto il tempo dell'evento. Si gioca di immaginazione intorno ad arcobaleni, asinelli con gli occhiali, draghi e fate. - Io sono magica, piacciono le letture animate intorno ai racconti di Valentina Pignatari. L'esperienza sarà ripetuta anche nella biblioteca comunale dell'area urbana di Corigliano.

L'assessore alla Città della cultura e della solidarietà Donatella Novellis esprime grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione che nei giorni scorsi ha riempito di voci, stupore e curiosità, quelli dei tanti bambini e ragazzi che hanno partecipato all'evento, la biblioteca comunale, nell'area urbana di Rossano.

Abbiamo voluto avviare percorsi di confronto e socializzazione nelle biblioteche, rendendole luoghi di incontro e crescita. A partecipare - continua l'Assessore - sono stati bambini e ragazzi che con le loro domande e curiosità hanno reso interessante e costruttivo il confronto. È, questa, una delle strade - conclude la Novellis - che l'Amministrazione Comunale ha deciso di seguire per veicolare cultura ed educare i giovani a conoscere nuovi mondi attraverso la lettura.

Insieme all'Assessore è intervenuta anche la redattrice della raccolta di racconti, edita da L'Eco dello Jonio, Erminia Madeo. Le illustrazioni contenute in Io Sono Magica sono opera di due giovanissimi talenti locali, Carmine Longobucco e Giuseppe Pace, entrambi studenti del Liceo artistico afferente al polo liceale di San Nilo. Al termine della lettura animata, i giovani lettori hanno dato libero sfogo alla loro creatività esprimendosi in laboratori di manipolazione artistica.