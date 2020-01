Castrovillari: la Messa della Stella il 5 gennaio

La Basilica Minore di San Giuliano di Castrovillari anche quest'anno ha pensato di celebrare la Messa della Stella. L'appuntamento è per la tarda serata di domenica 5 gennaio.

La celebrazione prevede la processione, la quale partirà da largo Caduti sul Lavoro alle ore 23,30 per arrivare in chiesa, nel cuore del rione Civita, a mezzanotte, dove verrà officiata la tradizionale liturgia della Epifania del Signore.

La processione attraverserà via Giudeca, per giungere, così, in largo San Giuliano dove s'innalza proprio la Basilica Minore.

Il momento è pregno di quella religiosità popolare che lo contraddistingue, e per i bambini una notte di attesa ed un risveglio a sorpresa.