Epifania a Corigliano Rossano: cambia la viabilità

Eventi dell'Epifania, domenica 5 gennaio cambierà la viabilità nel centro storico e allo scalo dell'area urbana di Rossano. Dalle ore 7 alle ore 14, su viale dei Normanni sarà istituito il divieto di sosta, dal passaggio a livello al civico 202, per la 2a edizione del Mercato della Befana, promossa dall'Associazione Commercianti Bizantini. Piazza Duomo e villa Labonia, dalle ore 16, saranno interdette al traffico per il Presepe Vivente La piccola Betlemme.

È quanto contenuto nelle due ordinanze firmate oggi dal Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato, attraverso le quali si precisano le limitazioni ed i percorsi alternativi.

Mercato della Befana su viale dei Normanni. I veicoli provenienti da Viale S. Angelo e da Via Fermi, giunti all'altezza del passaggio a livello dovranno proseguire in direzione via Margherita. Quelli circolanti su viale dei Normanni con direzione di marcia viale Margherita, giunti all'incrocio con via Candiano dovranno svoltare a destra e proseguire sulla stessa. I veicoli che percorrono via Candiano in direzione viale dei Normanni, all'incrocio hanno l'obbligo di svoltare a sinistra. Ai veicoli transitanti su via Gran Sasso sarà inibita la circolazione all'incrocio con viale dei Normanni.

Corteo e Presepe vivente nel Centro storico. Il divieto di circolazione interessa anche le vie Plebiscito, Martucci, Piazza Santi Anargiri e Corso Garibaldi limitatamente alla durata del corteo dei Re Magi che partendo dalla Chiesa di San Bernardino giungerà in Piazza Duomo.