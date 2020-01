Arriva a Crosia (Cs) la "Pittuliata", quando i social si prendono la scena

Da pagina social a fenomeno locale, "il Pittulo" si conferma punto di riferimento per tantissimi utenti Facebook. Ironia, informazione e messaggi sociali uniti in un contenitore che attira migliaia di persone e che raccoglie centinaia di like e condivisioni quotidiane. Fondato e gestito dal crosiota Eugenio Forciniti, "il Pittulo" è ormai una realtà consolidata che ha deciso di trasformare un'esistenza virtuale in un evento reale di piazza in grado di contribuire a rivitalizzare il borgo crosiota.

Sabato 4 gennaio 2020 dall3 15,30 in poi piazza del Popolo e piazza De Capua si trasformeranno in un grande evento social all'aperto, alla riscoperta del centro storico fra suoni, arte e sapori. Presentati da Enzo e Loredana si esibiranno Simonpietro Graziano, Umasin, Antonio Vaglica (da Sanremo Young), Francesco Ferraro e Giuseppe Chiarelli. Le installazioni artistiche che impreziosiranno l'evento saranno curate da Antonella Maringolo, Giuseppe Voltarelli e Michele Tucci, Giovanni Murrone, Rosalba Madeo, Stella Forciniti.