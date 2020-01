La Befana quest'anno porta prevenzione e screening oncologici per il territorio reggino. L'associazione Arco, infatti, grazie al patrocino morale della Commissione pari opportunità della Città Metropolitana, sarà presente sabato 4 e domenica 5 gennaio in Piazza Italia a Reggio Calabria dove sarà possibile acquistare le calze della Befana al costo di 7 euro. Il ricavato sarà interamente utilizzato per effettuare screening oncologici sul territorio. Seguendo il percorso già avviato da Arco a Cosenza, sarà possibile assistere anche chi non ha la possibilità economiche per fare controlli preventivi che, in molti casi, sono risultati essere di vitale importanza per affrontare in tempo la malattia e sconfiggerla.

Questa è solo la prima di tante attività benefiche che l'Arco porrà in essere per raccogliere i fondi necessari per effettuare quanti più controlli possibili. La mission, in collaborazione con il reparto di oncologia del Grande Ospedale Metropolitano, è quella di affrontare un mostro che colpisce sempre più in modo silente. La prevenzione, in tal senso, è l'unica strada percorribile. Proprio per questo l'invito è a scendere in piazza il4 e 5 gennaio in Piazza Italia a Reggio Calabria e il 5 e 6 gennaio in Piazza Immacolata a Villa San Giovannie di fronte la chiesa di Pezzo per acquistare le calze della Befana per i più piccoli dai banchetti Arco aiutando così, con un piccolo gesto, chi combatte una delle battaglie più difficili in assoluto.Un ringraziamento alla Cpo della Città Metropolitana e alle politiche sociali del Comune di Villa, in particolare a Maria Grazia Richichi, per aver patrocinato l'iniziativa.

Sarà un gesto di solidarietà che aiuterà a far comprendere l'importanza della condivisione perché nessuno è immune.