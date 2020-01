Castrovillari in Natale, il 5 gennaio al Sybaris arriva la befana ‎del poliziotto a firma Siulp

Organizzata dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, il SIULP, con il patrocinio del Comune di Castrovillari, arriverà puntuale, il 5 pomeriggio, al Teatro Sybaris del Protoconvento francescano, la "Befana del Poliziotto" carica di doni.

La14^ edizione coinvolge, in sinergia, sponsor ed istituzioni affermando il ruolo di momenti del genere che non possono fare a meno d'inclusioni sempre più diffuse- ricorda il Sindaco, Domenico Lo Polito- per la crescita e sviluppo, bisognosi di essere promossi e partecipati affermando quel Cuore di gratuità al quale l'Epifania, giorno della rivelazione di Gesù al mondo, si richiama tra espressioni di condivisione e l'esigenza di non poter essere indifferenti alla necessità dell'altro ed alle rovine di una cultura incapace di dialogare.

Questa iniziativa,l'appuntamento, poi, del 6 gennaio a cura del Centro Diurno del Centro di Salute Mentale e la consueta "Messa della Stella" che sarà celebrata il 5 gennaio , alle ore 22, nella Basilica di San Giuliano, nel rione Civita, chiudono di fatto questo Tempo natalizio, concludendo pure quel programma che ha accompagnato giorni ogni anno memorabili e pregni di significato.