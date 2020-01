Scalea (Cs), successo per il capodanno in piazza

Scalea torna ad essere protagonista delle feste e dei grandi eventi. La seconda edizione del Capodanno in Piazza Città di Scalea, organizzato dall'associazione Evento, ha registrato una vasta partecipazione di pubblico da tutto il comprensorio. Un grande spettacolo gratuito, su un palco imponente, iniziato alle ore 23.30 con la Neapolis Orkestra che ha accompagnato il pubblico presente fino al countdown. Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo Pirotecnico in piazza Aldo Moro ha provveduto a far emozionare grandi e piccini. Subito dopo, la #DiscoinPiazza con i dj Davide Barletta, Luca Carrozzini e Angelo Cirimele accompagnati dalla voce di Rossano Bruno, ha fatto ballare e scatenare tutti i presenti fino alle 5 circa.

"Tutto è andato per il verso giusto, dall'inizio alla fine, rispettando tutte le norme di sicurezza imposte per i grandi eventi; ogni anno che passa la manifestazione cresce sempre di più, speriamo di raggiungere nel breve tempo livelli sempre più importanti, ma è fondamentale la collaborazione di tutti, dalle attività locali, ancora poche a credere in questo tipo di manifestazioni, alle istituzioni spesso assenti, l'aiuto e il supporto maggiore deve arrivare proprio da loro. Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Renata Caroprese che ha seguito tutto l'iter burocratico per i grandi eventi, affinché tutto scorresse nel migliore dei modi".

Partners dell'evento, per il secondo anno consecutivo, Music Labs e Viavai.