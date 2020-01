Cosenza, rifiuti : in occasione della festività dell'Epifania sospensione del servizio

L' Amministrazione comunale comunica che in occasione della festività dell'Epifania (lunedì 6 gennaio) il servizio di raccolta della frazione organica sarà sospeso.

Non si potrà, pertanto, esporre l'organico la sera di domenica 5 gennaio. Anche le utenze del Centro Storico e dell'Isola Pedonale (Zona Rossa) dovranno astenersi dall'esporre l'organico la mattina del 6 gennaio.

Resterà attivo, invece, il servizio dell'Isola Ecologica fissa "Vecchia Stazione", ubicata in via Cesare Baccelli, dalle ore 7,00 fino alle ore 16,00, per il conferimento delle frazioni previste dal Regolamento Comunale sui rifiuti urbani e assimilati (ad esempio: imballaggi in vetro, carta, multimateriale, ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile, farmaci etc).

Il servizio di raccolta riprenderà regolarmente, secondo il suo calendario abituale, da martedì 7 gennaio.