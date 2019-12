Regionali, Patriciello (FI): "Santelli dara' spinta al territorio"

"Desidero rivolgere a Jole Santelli e a tutti i candidati della coalizione di centrodestra il mio personale in bocca al lupo per questa nuova ed entusiasmante sfida. La Calabria ha bisogno di ripartire e di puntare con decisione sulla valorizzazione delle sue eccellenze per riagganciare al piu' presto il treno della crescita e dello sviluppo". Lo dice Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia e membro del Partito Popolare Europeo, commentando la presentazione delle liste per le prossime elezioni regionali in Calabria.

"La candidatura di Jole Santelli, persona perbene e di grande esperienza, sono certo che dara' quella spinta in piu' per affermare un progetto e un programma concreto, un'idea nuova di politica per il territorio. Credo sia prioritario - dice Patriciello - rimettere la Calabria sul binario giusto in tempi rapidi, favorendo l'occupazione e un nuovo dinamismo in tutta la regione. Nessuno meglio di Jole Santelli ha la preparazione, le capacita' e la voglia per farlo al meglio".